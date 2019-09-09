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В «Новой почте» пришли в негодование от инициатив команды Зеленского

В «Новой почте» пришли в негодование от инициатив команды Зеленского

Сооснователь популярняйшей компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк раскритиковал планы новой власти по «закручиванию гаек» для бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», свои мысли по поводу «революционных» инициатив команды Зеленского он изложил на странице в Facebook.

По словам Попершенюка, законопроекты № 1053 и 1073, в случае их принятия, вернут, отмененную ранее президентом Петром Порошенко т. н. «пятикратку» и внедрят своеобразную «систему клеветы покупателя на предпринимателя».

Кроме того, «реальные намерения» новой власти демонстируются и стремлением увеличить налоги для IT-сектора и и расширить полномочия регистраторов (РРО).

«Стало понятно, что мы, предприниматели, ‒ враги, а особая враждебная каста для них ‒ это ФОПы», ‒ отметил Попершенюк.

При этом он признал, что сторонников борьбы с ФОПами много и среди обычных украинцев. Причины этому ‒ как неправильные чеки в ресторанах, так и несовершенная система налогообложения.

Он подчеркнул, что понимает недовольных тем, что одни могут платить меньше, в то время как другие вынуждены отдавать больше, поскольку сама «Новая почта» платит налогов на сумму 4 млрд грн в год.

Тем не менее, Попершенюк все же согласен с тем, что ФОПы играют ключевую роль в развитии экономики, т. к. именно с ними связана ее выживаемость.

«Однако у чиновников другая логика... Лучшей стратегии по уничтожению Украины, наверное,и не придумаешь...» ‒ резюмировал сооснователь «Новой почты».

Как писала «Фраза», «Новая почта» обзывает своих клиентов бранными словами.

Ранее сообщалось, что «Новая почта» повысила тариф на свою самую популярную услугу.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, бизнес, налогообложение, основатель, предпринимательство, критика, экономика Украины, Новая почта, Владимир Зеленский, новости Украины

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