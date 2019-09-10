Медики назвали день недели и время суток, когда возрастает вероятность инфаркта

Оказалось, что чаще всего инфаркты у людей случаются по понедельник днем. Как выяснили журналисты «Фразы», к таким выводам пришли врачи из Центра сердечных болезней в городе Забже в Польше.

Кардиологи провели исследование и узнали, что сразу 17% инфарктов происходят по понедельникам. Вероятность инфаркта в понедельник на 2% выше, чем в другой рабочий день и сразу на 5-6% выше, чем в уик-энд.

Что касается времени суток, то 27% инфарктов случаются с 6 утра до полудня. Выше вероятность инфаркта с 12-00 до 18-00 – сразу 35%, а вот с 18-00 до полуночи такая вероятность падает до 22%. В ночное время суток такова вероятность составляет всего 6%.

Как писала «Фраза», врачи рассказали, почему шум в буквальном смысле убивает нас.