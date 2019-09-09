Главные новости за 9 сентября 2019 года

Эпичная драка малолеток в Запорожье потрясла соцсети (18+). В Запорожье произошло ЧП. В минувшие выходные в местном парке Дубовая роща подрались девочки школьного возраста. Соответствующее видео, снятое очевидцами, выложили в интернет. Оно уже потрясло социальные сети, где многие пользователи выказывают свое возмущение происходящим.

«Вылетел из-за машин»: на Прикарпатье депутат сбил на пешеходном переходе пенсионера. Сегодня утром на автодороге в селе Маркивцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Ивано-Франковщины. В частности, как сообщается, микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 35-летнего жителя Коломыйского района сбил на пешеходном переходе мужчину 1955 года рождения. В результате полученных травм потерпевший скончался.

В столичных вузах заметили голого курьера. Студенты нескольких киевских вузов сообщили о курьере Glovo, который совершал доставку в одних трусах. Сначала его видели в Национальном техническом университете КПИ, а потом в Национальном авиационном университете. Как видно на видео, снятом очевидцами и опубликованном на канале MetusMortis в YouTube, курьер в стрингах зашел в аудиторию прямо во время пар. Студенты предположили, что он проиграл спор.

Под Киевом вспыхнула нелегальная свалка. Возле села Триполье Киевской области утром понедельника, 9 сентября, загорелась нелегальная свалка. Известно, что площадь пожара составила один гектар. Сейчас огонь тушат три единицы техники и двенадцать спасателей.

Вооруженные преступники совершили кровавое нападение на инкассаторов в Житомире. В Житомире неизвестные напали на автомобиль инкассаторов. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области. В частности, как сообщается, сегодня, 9 сентября, около 10 часов утра, когда сотрудники полиции охраны Волынской области перемещали в спецавтомобиль деньги одного из магазинов на них напали вооруженные грабители.

На этой неделе в Украине сохранится летняя погода. На этой рабочей неделе, 9-13 сентября, в Украине сохранится летняя погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре. По стране будет тепло и сухо. Ожидается малооблачная погода. Синоптики говорят, что днем по Украине будет до 23-27 тепла, а ночью плюс 12-15.

Генсек ООН выставил Украине требование относительно Крыма. Генеральный секертарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал Россию прекратить нарушение прав человека в аннексированном Крыму, а Украину — упростить процедуру посещения полуострова. Организация не смогла договориться о доступе в Крым для мониторинга Управления верховного комиссара ООН по правам человека. «Я настоятельно призываю правительство Российской Федерации соблюдать свои обязательства по международному праву относительно прав человека в Крыму и соблюдать обязательства, которые к нему применяются в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в докладе чиновника.

Горбачева попросили выдвинуть Зеленского на Нобелевскую премию мира. Президента Украины Владимира Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира 2019 года. Сделал это известный российский политолог Станислав Белковский. Комментируя возвращение в Украину пленных, политолог сказал: «То, что президент Зеленский добился освобождения 35 политзаключённых — это уже огромная историческая заслуга. Причем обменял он их не на тысячу человек, как Беньямин Нетаньяху, а всего на 35 же».

Известное французское издание назвало Киев... Россией. Известная французская газета Le Figaro опозорилась, освещая прибытие украинских пленных в аэропорт «Борисполь». Там назвали Киев российским городом. Опубликовав видео встречи президента Украины Владимира Зеленского с освобожденными ребятами, французы прикрепили плашку с места встречи как «Киев, Россия».

У берегов США странным образом затонуло судно. Спасатели ищут людей. В Атлантическом океане у побережья штата Джорджия произошла авария с грузовым судном Golden Ray. По неустановленной пока причине корабль перевернулся на бок, после чего на нем вспыхнул пожар. Как сообщает береговая охрана США, на борту судна находились 24 члена экипажа. На данный момент успешно эвакуированы 20 человек. Судьба еще четырех остается неизвестной.

Во Франции пересчитали жертв летней жары и ужаснулись. Минздрав Франции пересчитал жертв страшной жары, которая обрушилась на страну минувшим летом. Цифра оказалась ужасающей. Только по официальным данным чиновников жертвами жары во Франции стали не менее полутора тысяч людей.

Китайцы поймали странный сигнал из далекого космоса. Китайские ученые заявили, что поймали странный сигнал из космоса. Для этого они использовали сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой, который считается крупнейшим в мире. В национальной обсерватории при Академии наук Китая заявили, что сумели зафиксировать повторяющиеся радио-всплески на расстоянии в три миллиарда световых лет от нашей планеты.

Ищите женщину: ученые выяснили важные детали из жизни древних викингов. Ученые доказали, что среди викингов было немало женщин-воинов. К соответствующим выводам их привел анализ ДНК воинов из Швеции, Норвегии и Дании. На данный момент в этих странах обнаружены около 30 женских захоронений с оружием. В частности, речь идет о топорах, которые имели большое символическое значение в мире викингов, служили символами статуса и власти. Их использовали для постройки кораблей, домов, приготовления ужина. Они могли быть использованы в качестве оружия.