Синоптики поведали, когда же в Украину придет настоящая осень

Украинцам осталось недолго радоваться хорошей погоде. Как выяснили журналисты «Фразы», по прогнозу Гидрометцентра, уже в ближайшие выходные, 14-15 сентября, по стране существенно похолодает, пойдут дожди.

Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха в большинстве регионов Украины снизится до плюс 17-24, а ночью будет до 10-15 тепла. На пару градусов выше температура может быть на юго-востоке.

В западных и северных областях пойдут дожди.

Также осадки ожидаются в Киеве.

Как писала «Фраза», синоптики говорили, что на этой неделе в Украине сохранится летняя погода.