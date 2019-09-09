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Митрополит УПЦ призвал верующих прожить жизнь так, чтобы сохранить право называть Бога своим Отцом

Митрополит УПЦ призвал верующих прожить жизнь так, чтобы сохранить право называть Бога своим Отцом

Мы получили право и честь называть Бога своим Отцом, и нужно стараться прожить жизнь так, чтобы эти право и честь за нами остались в вечности. Об этом написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) в своем Telegram-канале, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

Архиерей процитировал Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла: «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь» (1 Кор.15:1).

Митрополит Лука отметил: «О чем напоминает нам апостол Павел? [...] Он учил то том, что Бог стал человеком. Для того, чтобы нас спасти, Он претерпел страшные страдания и смерть. А нам для того, чтобы спастись, нужны вера и покаяние. В этом суть и соль Евангельской проповеди. Но апостолы предупреждали, что вскоре придут хищные волки, которые будут извращать это учение и вносить в единое стадо соблазны и разделения».

Митрополит отметил, что сегодня люди делят всех на «своих» и «чужих», что противоречит Евангелию.

«Сегодня люди в таких же облачениях, как и у меня, сеют в душах наших граждан семена ненависти, разделяя их на своих и чужих. „Свои“ — это те, кто с ними заодно, а „чужие“ — все те, кто с ними не согласны. Разве разделял так людей Христос? Разве этому учил апостол Павел? Нет, они искали только одного — спасения души каждого человека, независимо от его национальности или каких-либо других убеждений.

„Рыба ищет, где поглубже, а человек — где получше“, — так говорит народная пословица. Искал ли Бог „где получше?“. А ведь Он мог без всяких страданий заставить нас жить так, как Он хочет, быть такими, какими Ему угодно. Он мог бы явиться с такой силой и властью, что затрепетали бы горы и моря, а не только люди. Но Он избрал другой путь, тот, что тяжелее. Зачем?

Всемогущего Бога тяжело любить, Его можно только бояться. Да и какое было бы у нас основание любить этого Бога? И какое Бог имел бы право судить человека, не зная его страданий, горя и слез?

Но теперь у Бога есть право судить, а у нас есть возможность Его любить. Он разделил с нами горечь человеческой боли и выпил полную чашу наших страданий», — подчеркнул Запорожский митрополит.

Он призвал сохранить право называть Бога своим Отцом и в вечности.

«Мы получили величайшее право и высочайшую честь — называть Бога не только своим Творцом, но и своим Отцом. Постараемся же прожить эту краткую жизнь так, чтобы эти право и честь за нами остались и в вечности», — призвал митрополит Лука.

Ранее «Фраза» сообщала, что Запорожский митрополит призвал православных поддержать приют для животных.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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