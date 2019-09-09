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В день 78-летия начала блокады Ленинграда православные молились о 700 тыс погибших жителей и 2 млн освободителей

В день 78-летия начала блокады Ленинграда православные молились о 700 тыс погибших жителей и 2 млн освободителей

В 78-ю годовщину начала фашистской блокады, 8 сентября, в Санкт-Петербурге молитвенно почтили память погибших. Как выяснили журналисты «Фразы», по традиции на Пискаревском мемориальном кладбище прошла церемония возложения венков и цветов, сообщает patriarchia.ru.

Делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Назарием возложила к монументу Матери-Родины венок. У гранитной стены с надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» священнослужители пропели «Вечную память» погибшим.

Во всех храмах города было совершено поминовение умерших «от ран, глада и хлада». Во всех районах Санкт-Петербурга также прошли торжественные траурные церемонии в память о первом дне блокады Ленинграда. В течение дня все желающие могли принять участие в акции поминовения жертв блокады, организованной «Комитетом 8 сентября».

*8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. За это время на город было выпущено около 170 тысяч снарядов и бомб, число умерших от обстрелов, холода и голода составило 700 тысяч человек. При обороне и освобождении города погибло 2 млн воинов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ надеются, что обмен пленными станет началом пути к примирению.

Тэги: общество, православие, новости православия

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