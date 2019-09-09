Китайцы поймали странный сигнал из далекого космоса

Китайские ученые заявили, что поймали странный сигнал из космоса. Как выяснили журналисты «Фразы», для этого они использовали сферический радиотелескоп с пятисотметровой апертурой, который считается крупнейшим в мире.

В национальной обсерватории при Академии наук Китая заявили, что сумели зафиксировать повторяющиеся радио-всплески на расстоянии в три миллиарда световых лет от нашей планеты.

Отмечается, что полученные сигналы представляют собой радиоимпульсы длительностью несколько миллисекунд.

Их природа остается неизвестной.

Как писала «Фраза», ученые объяснили, почему при полете на Марс придется пить вино.