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Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву

Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл рассказал, почему Тамерлан не взял Москву. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал 8 сентября, в день праздника сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, который установлен в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году, сообщает patriarchia.ru.

«Прославляя Владимирскую икону, мы снова обращаемся к одной из страниц истории — а таких было немало — когда на волоске повисла судьба страны, судьба Первопрестольного града, но Царица Небесная явила Свою милость и избавила город Москву», — рассказал Патриарх Кирилл.

Он напомнил историю данного события.

«Во второй половине XIV века самаркандский эмир Тимур очень возвысился и обрел власть, несоизмеримую с властью других эмиров. Несмотря на то, что Тимур был инвалидом (он хромал), он был очень сильным мыслителем, мужественным человеком, выдающимся правителем, обладавшим огромной силой воли. Он покорял людей, и они становились его верными слугами и рабами, вступали в его хорошо вооруженное войско, которое подчинялось железной дисциплине и исполняло замыслы умного стратега.

Когда это войско, победив Грузию и Армению, дошло до самой Сирии, Тамерлан возымел мечту покорить Русь и двинул свои полчища на север. Трудно сказать, что бы произошло со всеми нашими предками, потому что соотношение сил было совсем не в пользу оборонявшихся, тем более что и град Москва был в то время не столь уж укреплен. И когда народ узнал о надвигающейся угрозе, — а эта угроза стала очевидной, когда по пути к Москве Тамерлан разгромил ордынского хана по имени Тохтамыш, — тогда и встрепенулись наши люди, чтобы создать систему обороны, но ни в чем не преуспели», — сказал Патриарх.

Предстоятель РПЦ объяснил, как православным помогла Богородица.

«В конце концов они поняли, что нет у Москвы никакой военной силы, чтобы остановить Тамерлана, и тогда из города Владимира был принесен образ Богоматери, именуемый Владимирским. Перед этим образом горячо молились москвичи, понимая, что нет больше никаких надежд на спасение, кроме как от Господа и Его Пречистой Матери. Все возможные военные, фортификационные и прочие факторы были ничтожны по сравнению с тем, чем обладала армия Тамерлана, покорившая все города к югу от Москвы. Как последнюю надежду, Владимирскую икону Божией Матери, которая была принесена во Владимир Андреем Боголюбским, а ранее из Византии принесена на Русь, с благоговением водворили в град Москву. Все погрузились в пост и молитву, потому что никаких других средств больше не было. И молитва пред чудотворным Владимирским образом Божией Матери была столь сильна, чтобы Тамерлан, не доходя до Москвы, принял решение не брать город», — напомнил Патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что «это решение было невозможно объяснить ни политическими, ни военными факторами, ни даже с точки зрения здравого смысла, — так близка была победа над Московией. Но Тамерлан не предпринимает никаких действий и отступает, так что град остался свободным, и мы веруем и исповедуем, что не силой человеческой, но силой Божией, явленной от Владимирской иконы Царицы Небесной».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что обращаться за помощью к Божией Матери важно и сегодня.

«Сегодня по милости Божией есть возможность прикасаться к этому образу и молиться перед ним. И покуда будет сохраняться вера наша в Господа и Спасителя, покуда мы будем точно знать, что обращение к Нему, к Его Пречистой Матери — не пустой звук, не самовнушение, не фантазия, а реальная сила, которая нас соединяет с Богом, реальный канал связи человека с Царствием Божиим, покуда мы будем все это знать и сознавать, Господь будет слышать наши молитвы и отвечать на них», — подчеркнул Патриарх Кирилл.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ надеются, что обмен пленными станет началом пути к примирению.

Тэги: общество, православие, Патриарх Кирилл, РПЦ, новости православия

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