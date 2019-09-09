Ученые заявили, что научились «блокировать» ВИЧ. Помогли в этом черви

Ученые заявили, что научились «блокировать» ВИЧ. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это группа международных специалистов, которая работает в Амстердамском и Ливерпульском университетах.

Как цитирует их доклад портал PLoS Pathogens, для борьбы со смертельным вирусом эксперты решили применить личинки паразитических червей-шистосом. Ученые заявили, что они «препятствуют заражению Т-лимфоцитов человека ВИЧ».

Дело в том, говорится в их работе, что данные личинки «выделяют вещества, блокирующие рецепторы дендритных клеток, сообщающих Т-лимфоцитам об инородных бактериях, попавших в организм человека».

Специалисты говорят, что ВИЧ «заражает Т-лимфоциты через дендритные клетки». При такой «терапии» вирус не может к ним присоединиться, благодаря чему «блокируется» заражение человека.

Для борьбы с вирусом эксперты разработала специальный медицинский препарат из яиц червей-шистосом, который, по их словам, способен «блокировать болезнь на 80%».

Как писала «Фраза», ученые утверждают, что нашли способ остановить распространение ВИЧ.