В аннексированном Крыму во время шторма погибли люди

В воскресенье, 8 сентября, в аннексированном Россией Крыму во время шторма погибли люди. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местных спасателей, жертвами непогоды стали не менее шести человек.

Ранее отдыхающих предупредили об опасности купания в Черном море, однако некоторых это не удержало от желания окунуться в бушующую стихию.

Сообщается, что ЧП произошли в поселке Отрадное и возле пляжа «Солярис».

Также тут спасли трех человек.

Как писала «Фраза», в аннексированном Крыму затонул катер с людьми.