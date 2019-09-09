В аннексированном Крыму во время шторма погибли люди

В воскресенье, 8 сентября, в аннексированном Россией Крыму во время шторма погибли люди. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным местных спасателей, жертвами непогоды стали не менее шести человек.
Ранее отдыхающих предупредили об опасности купания в Черном море, однако некоторых это не удержало от желания окунуться в бушующую стихию.
Сообщается, что ЧП произошли в поселке Отрадное и возле пляжа «Солярис».
Также тут спасли трех человек.
Как писала «Фраза», в аннексированном Крыму затонул катер с людьми.