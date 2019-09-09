Главные новости за 7-8 сентября 2019 года

Самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе. Их встретил сам Зеленский. Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил в бориспольском аэропорту соотечественников, освобожденных из российского плена. Вместе с главой государства узников Кремля встречали и высокопоставленные силовики.

У Зеленского опубликовали официальный список освобожденных украинцев. Достоверность списка россиян пока под вопросом. В Офисе главы государства обнародовали официальный список лиц, которые вернулись из России в рамках межгосударственных договоренностей об обмене пленными. Список из 35 фамилий доступен к просмотру на сайте главы государства.

Попавших в плен моряков уже наградили медалями и званиями. Но вскоре они опять могут оказаться «на нарах». Украинским морякам, которые вернулись из России в рамках обмена пленными, вручили награды и присвоили новые звания. Несмотря на освобождение, они обязаны участвовать в следственных мероприятиях компетентных органов РФ.

Стало известно, зачем Зеленский на ночь глядя звонил Путину. Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор. Детали важного события раскрыла пресс-служба Офиса главы государства.

На Житомирщине в ДТП погибли сразу четверо молодых ребят. В Коростышевском районе Житомирской области произошло смертельное ДТП. Там в районе села Тесневка Opel Insignia на огромной скорости врезался в ВАЗ.

На Запорожье вспыхнул пожар, после чего целый город остался без света. В Запорожской области произошло крупное техногенное ЧП. Там в курортном Приморске по непонятной причине вспыхнула электроподстанция.

На Запорожье военный устроил сокрушительное ДТП, в котором погибли четыре человека. В Мелитопольском районе Запорожской области произошла смертельная авария. Там на 403-м км автодороги «Харьков ‒ Симферополь» «лоб в лоб» столкнулись легковые автомобили.