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На Николаевщине порезали полицейского, который спасал заложницу и грабителя

На Николаевщине порезали полицейского, который спасал заложницу и грабителя

В городе Южноукраинск Николаевской области был ранен полицейский, который смог «отбить» заложницу у вооруженного ножом грабителя. Как выяснили журналисты «Фразы», подробности резонансного происшествия озвучила пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что 6 сентября в дежурную часть обратилась женщина, которая заявила, чтов ее квартиру проник неизвестный злоумышленник и украл золотые украшения, деньги и мобильный телефон.

Прибывшие на место происшествия патрульные стали делать обход соседних многоэтажных домов, где внезапно услышали женский крик о помощи. Войдя в помещение, они увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины и намеревался выпрыгнуть вместе с ней с балкона седьмого этажа.

Полицейский смог остановить злоумышленника от очаянного поступка и спасти женщину. При этом грабитель во время потасовки ранил патрульного ножом в правую руку.

Как выяснилось, именно этот мужчина и совершил кражу в соседнем доме. Ранее он уже был судим за имущественные преступления. В доме злоумышленника обнаружили похищенные вещи потерпевшей.

В настоящее время устанавливают все детали случившегося. За содеянное горе-грабителю грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», в центре Киева вор-рецидивист сломал ногу, уходя от погони.

Ранее на Харьковщине преступники, уходя от погони, сыграли в кегли с милиционерами.

Тэги: общество, кража, женщина, Николаевская область, балкон, заложники, регионы, грабитель, освобождение, криминал, Южноукраинск, патрульная полиция, новости Украины

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