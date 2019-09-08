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Стало известно, зачем Зеленский на ночь глядя звонил Путину

Стало известно, зачем Зеленский на ночь глядя звонил Путину

В субботу вечером, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин провели телефонный разговор. Как выяснили журналисты «Фразы», детали важного события раскрыла пресс-служба Офиса главы государства.

Сообщается, что лидеры двух стран остались довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога.

Также главы государств договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандском формате.

Кроме того, Зеленский и Путин поговорили о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.

В свою очередь, пресс-служба Кремля отметила тот немаловажный факт, что телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Как писала «Фраза», самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе. Их встретил сам Зеленский.

Ранее сообщалось, что в машине Зеленского обнаружили успокоительные препараты.

Тэги: Украина, общество, Владимир Путин, Россия, переговоры, политика, Кремль, нормандская четверка, минские договоренности, обмен пленными, пресс-служба, Владимир Зеленский, новости Украины, телефонный разговор, Офис президента Украины

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