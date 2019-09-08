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Попавших в плен моряков уже наградили медалями и званиями. Но вскоре они опять могут оказаться «на нарах»

Попавших в плен моряков уже наградили медалями и званиями. Но вскоре они опять могут оказаться «на нарах»

Украинским морякам, которые вернулись из России в рамках обмена пленными, вручили награды и присвоили новые звания. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ВМС Украины.

«Командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным ордена, очередные воинские звания и офицерские кортики»«, ‒ сказано в сообщении.

В настоящее время моряки проходят медицинский осмотр для определения состояния здоровья, после чего будут отпущены домой.

В свою очередь, адвокат украинцев Николай Полозов в эфире телеканала «112.ua» рассказал, что уголовное дело против моряков никто не закрывал, а освобождены они были под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

«Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов. Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу», ‒ заявил защитник.

Таким образом, в случае вынесения российским судом обвинительного приговора, украинцы будут вынуждены понести наказание.

Как писала «Фраза», у Зеленского опубликовали официальный список освобожденных украинцев. Достоверность списка россиян пока под вопросом.

Ранее сообщалось, что самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе. Их встретил сам Зеленский.

Тэги: суд, Украина, общество, уголовное дело, Россия, моряки, освобождение, пленные, Людмила Денисова, обмен пленными, новости Украины

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