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У Зеленского опубликовали официальный список освобожденных украинцев. Достоверность списка россиян пока под вопросом

У Зеленского опубликовали официальный список освобожденных украинцев. Достоверность списка россиян пока под вопросом

В Офисе главы государства обнародовали официальный список лиц, которые вернулись из России в рамках межгосударственных договоренностей об обмене пленными. Как выяснили журналисты «Фразы», список из 35 фамилий доступен к просмотру на сайте главы государства.

В частности, из застенков Кремля на Родину вернулись:

1. Роман Сущенко.

2. Олег Сенцов.

3. Александр Кольченко.

4. Владимир Балух.

5. Станислав Клых.

6. Николай Карпюк.

7. Алексей Сизонович.

8. Павел Гриб.

9. Эдем Бекиров.

10. Евгений Панов.

11. Артур Панов.

12. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск».

13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.

14. Андрей Артеменко, старший комендор.

15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.

16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.

17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

18. Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК «Бердянск».

19. Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь».

20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.

21. Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик.

22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части ‒ начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.

23. Владислав Костишин, выпускник ИВМС.

24. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК «Вышгород».

25. Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК «Никополь».

26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу».

27. Михаил Власюк, моторист-электрик.

28. Владимир Терещенко, комендор.

29. Евгений Семидоцкий, марсовой.

30. Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

31. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.

32. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения.

33. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения.

34. Виктор Беспальченко, комендор.

35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.

В свою очередь, издание «УП» опубликовало список россиян, которые в рамках обмена улетели из Борисполя в Москву. В списке содержатся также 35 человек:

1. Владимир Цемах.

2. Кирилл Вышинский.

3. Виктор Агеев, 13.09.1995

4. Александр Баранов, 11.08.1983

5. Аслан Басханов, 06.04.1966

6. Елена Бобовая, 26.04.1972

7. Андрей Васьковский, 25.12.1991

8. Руслан Гаджиев, 10.02.1973

9. Владимир Галич, 18.01.1948

10. Сергей Гнатьев, 13.04.1988

11. Анна Дубенко, 18.08.1982

12. Станислав Ежов, 22.06.1978

13. Аркадий Жидких, 19.11.1967

14. Игорь Кимаковский, 28.04.1972

15. Ольга Ковалис, 07.08.1968

16. Сергей Коверник, 16.02.1978

17. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972

18. Андрей Костенко, 18.09.1984

19. Алексей Лазаренко, 13.10.1985

20. Сергей Лазарев, 07.05.1957

21. Юрий Ломако, 04.02.1961

22. Петр Мельничук, 12.07.1972

23. Евгений Мефедов, 22.05.1983

24. Максим Одинцов, 25.04.1983

25. Юлия Просолова, 13.07.1988

26. Александр Ракущин, 19.03.1963

27. Антонина Родионова, 06.09.1969

28. Александр Саттаров, 28.12.1980

29. Алексей Седиков, 10.10.1979

30. Тарас Синичак, 24.06.1977

31. Александр Тарасенко, 10.07.1970

32. Андрей Третьяков, 18.10.1973

33. Виктор Федоров, 18.07.1969

34. Денис Хитров, 28.04.1977

35. Павел Черных, 04.08.1975

Пока неизвестно, действительно ли был передан России Руслан Гаджиев. По данным адвоката Валентина Рыбина, в самый последний момент его по непонятной причине исключили из обменного списка.

Как писала «Фраза», самолет с освобожденными украинцами приземлился в Борисполе. Их встретил сам Зеленский.

Тэги: Борисполь, Украина, общество, самолет, Россия, политика, список, освобождение, пленные, обмен пленными, новости Украины, Офис президента Украины

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