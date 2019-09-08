У Зеленского опубликовали официальный список освобожденных украинцев. Достоверность списка россиян пока под вопросом

В Офисе главы государства обнародовали официальный список лиц, которые вернулись из России в рамках межгосударственных договоренностей об обмене пленными. Как выяснили журналисты «Фразы», список из 35 фамилий доступен к просмотру на сайте главы государства.
В частности, из застенков Кремля на Родину вернулись:
1. Роман Сущенко.
2. Олег Сенцов.
3. Александр Кольченко.
4. Владимир Балух.
5. Станислав Клых.
6. Николай Карпюк.
7. Алексей Сизонович.
8. Павел Гриб.
9. Эдем Бекиров.
10. Евгений Панов.
11. Артур Панов.
12. Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянск».
13. Юрий Безъязычный, моторист-электрик.
14. Андрей Артеменко, старший комендор.
15. Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик.
16. Богдан Головаш, выпускник ИВМС.
17. Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
18. Василий Сорока, капитан, находился на борту МБАК «Бердянск».
19. Богдан Небылица, командир МБАК «Никополь».
20. Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик.
21. Сергей Цыбизов, комендор-сигнальщик.
22. Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части ‒ начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования.
23. Владислав Костишин, выпускник ИВМС.
24. Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК «Вышгород».
25. Андрей Драч, капитан, находился на борту МБАК «Никополь».
26. Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яны Капу».
27. Михаил Власюк, моторист-электрик.
28. Владимир Терещенко, комендор.
29. Евгений Семидоцкий, марсовой.
30. Владимир Лисовой, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
31. Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона.
32. Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК «Смела» 31-го дивизиона судов обеспечения.
33. Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА «Новая Каховка», 31-го дивизиона судов обеспечения.
34. Виктор Беспальченко, комендор.
35. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной р/т роты морского командования.
В свою очередь, издание «УП» опубликовало список россиян, которые в рамках обмена улетели из Борисполя в Москву. В списке содержатся также 35 человек:
1. Владимир Цемах.
2. Кирилл Вышинский.
3. Виктор Агеев, 13.09.1995
4. Александр Баранов, 11.08.1983
5. Аслан Басханов, 06.04.1966
6. Елена Бобовая, 26.04.1972
7. Андрей Васьковский, 25.12.1991
8. Руслан Гаджиев, 10.02.1973
9. Владимир Галич, 18.01.1948
10. Сергей Гнатьев, 13.04.1988
11. Анна Дубенко, 18.08.1982
12. Станислав Ежов, 22.06.1978
13. Аркадий Жидких, 19.11.1967
14. Игорь Кимаковский, 28.04.1972
15. Ольга Ковалис, 07.08.1968
16. Сергей Коверник, 16.02.1978
17. Дмитрий Кореновский, 18.03.1972
18. Андрей Костенко, 18.09.1984
19. Алексей Лазаренко, 13.10.1985
20. Сергей Лазарев, 07.05.1957
21. Юрий Ломако, 04.02.1961
22. Петр Мельничук, 12.07.1972
23. Евгений Мефедов, 22.05.1983
24. Максим Одинцов, 25.04.1983
25. Юлия Просолова, 13.07.1988
26. Александр Ракущин, 19.03.1963
27. Антонина Родионова, 06.09.1969
28. Александр Саттаров, 28.12.1980
29. Алексей Седиков, 10.10.1979
30. Тарас Синичак, 24.06.1977
31. Александр Тарасенко, 10.07.1970
32. Андрей Третьяков, 18.10.1973
33. Виктор Федоров, 18.07.1969
34. Денис Хитров, 28.04.1977
35. Павел Черных, 04.08.1975
Пока неизвестно, действительно ли был передан России Руслан Гаджиев. По данным адвоката Валентина Рыбина, в самый последний момент его по непонятной причине исключили из обменного списка.
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