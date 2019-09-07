На Запорожье вспыхнул пожар, после чего целый город остался без света

В субботу ночью, 7 сентября, в Запорожской области произошло крупное техногенное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в курортном Приморске по непонятной причине вспыхнула электроподстанция.

Как передают «Факты», практически сразу после начала пожара город остался без света ‒ электроснабжение местами осталось лишь в частном секторе.

Местные жители выдвигают разные версии по поводу причин пожара. Объект мог загореться от попадания молнии, от нарушения правил пожарной безопасности либо из-за других факторов антропогенного характера.

Сообщается, что руководство Приморска уже подтвердило факт ЧП. По предварительным данным, на подстанции выгорели три питающих линии (фидеры).

На место аварии уже выехали ремонтные бригады из Мелитополя.

Как писала «Фраза», в Украине 152 населенных пункта погрузились во мрак.

Ранее Бердянск ушел под воду и остался без света, а в Прилуках пьяный сын мэра на машине снес столб, оставив местных жителей без света.