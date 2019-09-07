Новоявленный Генпрокурор Рябошапка взял себе в замы скандально известную личность

Новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка назначил своим первым заместителем Виталия Касько, которого ранее подозревали в мошенничестве. Как выяснили журналисты «Фразы», о громком кардровом назначении сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Как известно, в 2014 году Касько был назначен заместителем генпрокурора Виктора Шокина, а в 2016 году был отправлен в отставку.

В том же году Генпрокуратура сообщила Касько о подозрении в мошенничестве. По данным следователей, он незаконно завладел служебной квартирой, рыночная стоимость которой на тот момент составляла около 70 тысяч долларов. Печерский районный суд Киева позднее освободил Касько под личное обязательство, а уже в январе 2017 года прокуратура Киева внезапно закрыла уголовное дело в отношении бывшего зама Шокина.

Как писала «Фраза», Рябошапка уволил главного военного прокурора. Говорят, с подачи Богдана.

Ранее новый Генпрокурор пообещал еженедельно сажать крупных чиновников.