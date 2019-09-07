В Киеве мужчину полоснули ножом по горлу

В Киеве на КПИ между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого едва не погиб один из его участников. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил «Информатор», ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Сообщается, что на проспекте Победы к патрульным полицейским подошел мужчина и сообщил, что в помещении, расположенном в доме № 36 один человек нанес другому ножевое ранение в шею.

Во время обследования помещения полицейские обнаружили пострадавшего с резаной раной горла, а также другого мужчину, на которого указали свидетель и потерпевший. По словам раненого, между ним и злоумышленником произошел словесный конфликт. Во время перепалки подозреваемый схватил нож и полоснул его по горлу.

Подозреваемого задержали, после чего вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

В свою очередь, подоспевшие медики оказали потерпевшему первую помощь и увезли в больницу.

Как писала «Фраза», в Киеве «вежливый» мужчина получил за замечание три удара ножом.

Ранее в Киеве нелегалы перерезали горло молодому парню, а в Запорожье пырнули ножом мужчину, который заступился за честь женщины.