В России решили… клонировать мамонта

В России всерьез заговорили о том, чтобы клонировать мамонта. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал глава республики Якутия Айсен Николаев.

Как цитируют его российские СМИ, местные специалисты работают совместно с японскими и корейскими учеными.

Чиновник сказал: «Клонированием собак, других животных у нас занимается Северо-Восточный федеральный университет с корейскими и японскими учеными».

Он добавил: «Мы ведем эти работы, и наша мечта, пока мечта, что когда-нибудь мы сможем клонировать мамонта. Мы считаем, что в этой компетенции как раз, в изучении фауны ледникового периода, возможном восстановлении, лучше у нас».

Также глава республики сказал: «Теоретически, все животные могут быть клонированы. Но пока идут собаки есть интерес, нарабатываются технологии, а мамонт это мечта». По его словам, «до клонирования мамонта еще очень далеко, нужно сначала найти живую клетку, как только живая клетка будет выделена, дальше дело техники».

Как писала «Фраза», ученые поняли, от чего вымерли последние мамонты.