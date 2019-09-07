Главные новости за 6 сентября 2019 года

Бывшим депутатам Вилкулу и Колесникову объявлено о подозрении. Их разыскивают. Бывшего главу Днепропетровской ОГА Александра Вилкула подозревают в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сытника оштрафовали за элитный отдых за чужой счет. Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области. Ему присудили штраф в размере 3400 гривен.

Собчак внезапно назвала Зеленского «бойфрендом». Известная российская журналистка Ксения Собчак пикантно высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. Она назвала его «бойфрендом».

Осень продолжит радовать киевлян погодой и на следующей неделе. На следующей неделе в Киеве и области сохранится приятная осенняя погода. По прогнозу Гидрометцентра, будет тепло и сухо.

В России жестоко избили и ограбили ближайшую «сподвижницу» Путина. В подмосковной Истре в собственном элитном доме ограбили главу ЦИК России Эллу Панфилову. Ее избили и оглушили электрошокером.

Врачи объяснили, чем на самом деле страшна депрессия. Врачи предупредили о вреде депрессии. Сделали это специалисты из австралийского центра точного здравоохранения при Университете Южной Австралии.