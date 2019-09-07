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Собчак внезапно назвала Зеленского «бойфрендом»

Собчак внезапно назвала Зеленского «бойфрендом»

Известная российская журналистка Ксения Собчак пикантно высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. Как выяснили журналисты «Фразы», она назвала его «бойфрендом».

Свое заявление Ксения Собчак сделала в эфире радио «Новое время».

Она заявила: «Украина оказалась готова не к президенту-отцу и царю, а к президенту-симпатичному сыну, или даже бойфренду, с которым Украина готова жить, дружить. Какой-то такой молодой, классный и симпатичный президент вдруг оказался возможным. Это круто!»

По ее словам, «российские избиратели хотят видеть на посту главы страны президента-отца или президента-царя».

Как писала «Фраза», Собчак показала, как «укатывала» молодого Зеленского.

Тэги: политика, Ксения Собчак, курьезы, Владимир Зеленский, новости Украины

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