В Одессе мужчина «под кайфом» крушил припаркованные во дворе автомобили

В Киевском районе Одессы в одном из дворов был замечен не вполне вменяемый мужчина, который крушил припаркованные автомобили. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе областной полиции, по предварительным данным, хулиган был «под кайфом».

В ведомстве отметили, что утром поступил вызов на улицу Тополиную. Местные жильцы в подробностях рассказали патрульным, как все происходило. По их словам, мужчина крушил припаркованные автомобили, на замечания реагировал агрессивно и бросался на людей.

Патрульным не пришлось долго искать нарушителя — его местонахождение определили по тому, откуда доносился звук разрывающихся сигнализаций. Мужчина продолжал громить машины даже после того, как во двор зашли полицейские.

По предварительным данным, он был в состоянии наркотического опьянения. Несмотря на агрессивное поведение, хулигана быстро обезвредили, задержали и забрали в отделение.

По данному факту ведется следствие.

Ранее «Фраза» сообщала, что 16 февраля 2018 года во двор Соломенского районного суда Киева зашел неизвестный с топором и повредил около 10 автомобилей.