Сытника оштрафовали за элитный отдых за чужой счет

Сарненский суд Ровенской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области. Как выяснили журналисты «Фразы», ему присудили штраф в размере 3400 гривен.

По словам адвоката Сытника Владислава Кичи, решение суда притянутое за уши и по форме, и по сути, сообщают «Украинские новости».

«Признали виновным (Сытника) и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов», - сказал он, добавив при этом, что на это решение суда будет обязательно подана апелляция.

Ранее «Фраза» сообщала, что в середине мая нынешнего года главу НАБУ Сытника уличили в элитном отдыхе за чужой счет.