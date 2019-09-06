Черновицкая ОГА тайно перерегистрировала общину УПЦ в ПЦУ

Черновицкая ОГА тайно перерегистрировала общину Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины в селе Пядиковцы на Буковине. Распоряжение от 30 августа, которым община УПЦ неправомерно переводится в ПЦУ, скрывалось от общественности и было обнародовано лишь сегодня, 6 сентября, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии в Фейсбук.

С 30 августа, когда это распоряжение было подписано Михаилом Павлюком, на сайте ОГА не было ни текста распоряжения, ни его корректного названия. На что обратили внимание в епархии ранее.

Сегодня, 6 сентября, текст распоряжения появился на сайте Черновицкой ОГА. Из документа № 828-р следует, что и. о. главы ОГА Михаил Павлюк распорядился «зарегистрировать в новой редакции Устав религиозной организации „Религиозная община прихода в честь святого апостола Иоанна Богослова Черновицкой епархии Православной Церкви Украины“ по адресу: Черновицкая область, Кицманский район, село Пядиковцы, улица Украинская, дом 48 А, зарегистрированный распоряжением Черновицкой областной государственной администрации от 14 декабря 2017 года № 1175-р».

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине против лоббирующей интересы ПЦУ сотрудницы Черновицкой ОГА возбудили уголовное дело.