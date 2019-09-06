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Бывшим депутатам Вилкулу и Колесникову объявлено о подозрении. Их разыскивают

Бывшим депутатам Вилкулу и Колесникову объявлено о подозрении. Их разыскивают

Бывшего главу Днепропетровской ОГА Александра Вилкула подозревают в злоупотреблении властью, что повлекло государству многомиллионные убытки. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, в течение 2011-2012 годов Вилкул, вопреки положениям Земельного кодекса Украины, предоставил земельные участки сельскохозяйственного назначения горно-обогатительным комбинатам, изменив их целевое назначение сельскохозяйственных земель в земли промышленности.

Зная, что распоряжение землями, которые принадлежат на праве частной (коллективной) собственности сельскохозяйственным предприятиям, не относится к полномочиям областных государственных администрации, чиновник нарушил законодательство, в результате чего около 2 тыс. пайщиков нанесены убытки в виде выбытия из их собственности земельных участков общей площадью почти 21 га, на сумму свыше 12 млн грн, а государству, за уничтожение плодородного слоя почвы при проведении горных работ предприятием, — на сумму почти полмиллиона гривен.

В пресс-службе прокуратуры также добавили, что бывший председатель ОГА также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью «АРТ ЛЕНД», из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности, несмотря на то, что изменение целевого назначения земельных участков с «пашни» на «другие коммерческие нужды» является незаконной. Это привело к снижению суммы потерь сельскохозяйственного производства, которые должны были быть уплачены предприятием при изъятии указанных земель Кабинетом Министров Украины для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства, на сумму более 5 млн грн.

Открыто уголовное дело по статье «злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. 5 сентября 2019 года ему сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

Досудебное расследование продолжается.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook добавил, что помимо Вилкула о подозрении также сообщено и экс-депутаты от «Оппозиционного блока» Дмитрию Колесникову. Сейчас оба находятся в розыске.

 
Ранее «Фраза» сообщала, что печерский районный суд Киева дал разрешение на допрос в Государственном бюро расследований пятого президента Украины Петра Порошенко с применением полиграфа.
Тэги: общество, прокуратура, политика, Александр Вилкул, Дмитрий Колесников, подозрение

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