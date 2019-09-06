В киевском парке женщину изнасиловали на глазах у ее друзей и дочери

В киевском парке на улице Андрея Малышко 30-летний мужчина, угрожая ножом, изнасиловал женщину на глазах у ее дочери и друзей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как отметили в ведомстве, 38-летняя жительница Днепровского района вместе с друзьями и 14-летней дочерью возвращалась домой через парк на улице Андрея Малышко. Там они услышали женский крик и увидели, как неизвестный тащит за волосы девушку.

Свидетели вызвали полицию и начали кричать, чтобы мужчина отпустил девушку. Тогда он переключил свое внимание на компанию (при этом девушка сумела убежать), достал нож и, угрожая женщине, отвел ее в сторону и изнасиловал. После чего скрылся с места происшествия.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полка полиции особого назначения № 1 по приметам быстро нашли и задержали мужчину, которого позже опознали пострадавшая и свидетели.

Злоумышленником оказался 30-летний киевлянин. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство.

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