Врачи объяснили, чем на самом деле страшна депрессия

Врачи предупредили о вреде депрессии. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из австралийского центра точного здравоохранения при Университете Южной Австралии.

Они сообщили, что подобное состояние способно спровоцировать двадцать два заболевания.

По их словам, депрессия «может вызвать у человека ишемическую болезнь сердца, астму, эзофагит, гастроэнтерит и расстройство мочевыделительной системы». И это далеко не полный список.

В ходе исследования медики следили за состояние почти 340 тысяч людей, проведя MR-PheWAS-анализ (генетический анализ).

Как писала «Фраза», ученые поведали о еще одном вреде курения вейпов.