Ученые рассказали о смертельном вреде газировки

Газировку назвали смертельно опасной. Как выяснили журналисты «Фразы», сделала это группа международных ученых, которых цитирует издание Live Science.

Исследователи заявили, что постоянное употребление сладких газированных напитков ведет к преждевременной смерти.

В их исследовании учитывались данные 450 тысяч людей из десяти стран Европы, которые собирались шестнадцать лет. При этом учитывались различные данные (рост, вес, питание, вредные привычки), в том числе и частота употребления сладкой газировки.

После анализа всех данных ученые заявили, что «употребление в день двух и более стаканов на 17% повышает риск преждевременной смерти от всех причин, в том числе и онкологии». Такие люди, как говорится в отчете, также «страдали от болезней пищеварительной системы».

Вредны и «диетические» напитки без сахара, которые приводят к сердечнососудистым заболеваниям.

Как писала «Фраза», американцы установили, что один из компонентов колы – канцероген. Coca-Cola сразу же выкрутилась.