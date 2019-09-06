Главные новости за 5 сентября 2019 года

В Киеве сожгли автомобиль Валерии Гонтаревой. Сегодня, 5 сентября, ночью в Киеве сгорел автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которую также зовут Валерия Гонтарева. Экс-глава НБУ считает произошедшее и то, что ее на этой неделе сбил автомобиль на пешеходном переходе в Лондоне, «звеньями одной цепи». «Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшего сына облили бензином и сожгли под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», — отметила экс-глава НБУ.

Новый премьер дал украинцам пять громких обещаний. Новоиспеченный глава правительства Украины Алексей Гончарук рассказал, что будет делать на своем посту в первую очередь. Он озвучил пять приоритетных задач.

Бывший израильский посол заявил, что украинский язык – выдумка. Бывший посол Израиля в Украине (1993-1998 годы) Цви Маген сделал ряд резких заявлений. В интервью ITON-TV он прошелся по украинскому языку. Дипломат заявил, что украинский язык – выдумка. Он сказал: «Украине, нынешней, новой, пришлось из ничего создавать государство. Никакой Украины не было».

Ляшко призывает «на вилах вынести» депутатов и министров, а также угрожает сжечь здание ВРУ. Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко призвал украинских фермеров и крестьян «вынести на вилах» членов правительства и депутатов, пообещав лично участвовать в сожжении здания парламента. Такое заявление он сделал в связи с намерениями властей разрешить продажу земли иностранцам. «Я предупреждал всех, что парламентские выборы будут боем за землю — кому она будет принадлежать. К сожалению, люди думали, что я шучу. А сегодня мы видим, как новая власть спешит продать землю, потому что понимает, что надо быстренько все продать, потому что завтра у них не получится. Мы не дадим им продать землю. Я призываю украинских крестьян и фермеров объединяться и дать решительный бой — вынести на вилах и этот новоизбранный парламент, и правительство. Я вместе с крестьянами сожгу к чертовой матери тот парламент, но мы не дадим продать наше будущее», — заявил политик.

Стало известно, кому в Киеве платят больше всех. За минувший месяц средняя зарплата по Киеву снизилась на 324 гривны. Наибольшую заработную плату в столице получают топ-менеджеры и высшее руководство более 22 500 гривен. Немного меньше получают сотрудники сферы недвижимости — почти 22 000 гривен. Хорошей прибылью также могут похвастаться сотрудники сферы транспорта, автобизнеса — почти 18 000, представители сферы продаж и закупок — более 16 000, а также юристы и владельцы строительного бизнеса — около 16 000 гривен.

Игроки «Динамо» недовольны новым тренерским штабом. Известный украинский спортивный журналист Игорь Цыганык в авторской передаче «Циганик Live» рассказал о ситуации, которая сейчас сложилась в киевском «Динамо». По информации Цыганика, в команде в данный момент довольно много футболистов недовольны новым тренерским штабом. В частности, футболисты высказали претензии тренеру после матча с луганской «Зарей» (ничья 2:2), во втором тайме которого киевляне просто остановились. Игроки, по словам Цыганика, просто не понимают, как они готовятся к поединкам и чего от них хочет Михайличенко.

В Манчестере пассажир заменил пилота самолета и улетел в Испанию. Курьезный инцидент произошел на днях в Великобритании. О нем пишут местные СМИ. Из аэропорта в Манчестере должен был вылететь самолет в испанский Аликанте, но рейс задержали, так как местный пилот не явился за штурвал.