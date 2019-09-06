Под Киевом мужчина с переломанной ногой смог подстрелить своего родственника

В четверг, 5 сентября, в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошел инцидент со стрельбой. Как выяснили журналисты «Фразы», там в ожесточенной схватке сошлись дальние родственники.

Как передает пресс-служба областной полиции, в дежурную часть позвонил житель домовладения, в котором произошел конфликт.

На место ЧП отправилась следственно-оперативная группа, которая выяснила, что между двумя мужчинами произошла ссора, во время которой один сломал ногу другому.

В свою очередь, потерпевший не остался в долгу и выстрелил своему обидчику в ногу из травматического оружия.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Травматический пистолет изъят как вещественное доказательство. Горе-родственникам оказана медицинская помощь. По факту инцидента открыто уголовное производство.

Как писала «Фраза», под Киевом «по-родственному» подрезали полицейского.

Ранее в Киеве мужчина убил близкого родственника, после чего сам позвонил в полицию.