Зеленский собрал «слуг народа» на секретное совещание, ‒ СМИ

В четверг вечером, 5 сентября, в киевском ВЦ «Парковый» проходит закрытое заседание фракции «Слуга народа». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «ЛБ», ссылаясь на собственные источники.

По данным СМИ, на мероприятии присутствует глава государства Владимир Зеленский, руководство Офиса президента, а также руководство новоизбранной Верховной Рады.

Отмечается, что формат встречи запланирован в режиме «вопросов и ответов».

Кроме того участникам мероприятия запрещено пользоваться телефонами и делать какие-либо записи.

Как писала «Фраза», из-за амбиций Зеленского Украину могут лишить безвиза с Евросоюзом.

Ранее выяснилось, что Зеленский продолжает оказывать влияние на студию «Квартал 95».