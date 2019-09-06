В Киеве выросло число отравившихся «любимым фастфудом» Зеленского

Число киевлян, отравившихся «любимым фастфудом» Владимира Зеленского ‒ шаурмой ‒ увеличилось до 33-х человек. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

При опросе прострадавших было установлено, что злосчастную шаурму они приобрели в заведении общественного питания по ул. Борщаговской, 128 (11 случаев), в МАФах в подземном переходе на станции метро «Дорогожичи» (3 случая) и в МАФах возле станций метро «Васильковская», «Почайна», «Академгородок».

Отмечается, что «общепит», расположенный на ул. Борщаговской, 128 вообще не был зарегистрирован в Государственном реестре.

Сообщается, что с целью установления причин и условий возникновения заболеваний специалистами Главного управления 2-3 сентября было проведено инспектирование заведений общественного питания на ул. Борщаговской и у станции метро «Васильковская» с отбором проб для соответствующих лабораторных исследований.

По результатам инспектирования установлено нарушение Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов», в связи с чем было принято решение о временном прекращении продажи шаурмы там и обращения пищевых продуктов соответствующими субъектами хозяйствования. Им даны предписания по устранению выявленных нарушений.

В связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы, издан приказ о создании рабочих групп и сбора информации относительно субъектов хозяйствования, которые торгуют в МАФах шаурмой.

При выезде рабочих групп на проверку практически все МАФы были закрыты. Сбор информации относительно субъектов хозяйствования продолжается.

Как писала «Фраза», Зеленский добился крупного успеха в продвижении шаурмы.

Ранее у Зеленского огласили первую сотню партийного списка и вновь прорекламировали шаурму.

Также сообщалось, что Зеленский провел встречу в лесу. Не забыл и про шаурму.