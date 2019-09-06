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Скандал на Фанаре: Архиепископ Иоанн считает решения Константинопольского патриархата недействительными

Скандал на Фанаре: Архиепископ Иоанн считает решения Константинопольского патриархата недействительными

Архиепископ Иоанн (Реннето) считает, что решения Константинопольского патриархата относительно Западноевропейской Архиепископии канонически недействительны. Как выяснили журналисты «Фразы», 5 сентября глава Архиепископии Западноевропейских приходов Иоанн (Реннето) опубликовал открытое письмо к духовенству и мирянам в котором заявил о неправомочности решений, которые были приняты Константинопольским патриархатом относительно Архиепископии.

Полный текст письма размещен на сайте Оrthodoxie.com.

В частности, архиепископ Иоанн сообщил, что митрополит Эммануил Галльский направил письмо клирикам Архиепископии в котором заявил, что все русские приходы Западной Европы переходят в его ведение, а общее собрание Архиепископии, назначенное на 7 сентября, «не может иметь никаких полномочий для принятия решений».

Владыка Иоанн напоминает, что «наша Архиепископия образована в „Епархиальный руководящий союз русских православных объединений в Западной Европе“, который представляет собой объединение под эгидой законов от 1 июля 1901 года об объединениях и 9 декабря 1905 года о религиозных объединениях... Положения закона от 9 декабря 1905 года не предусматривают, что духовный авторитет, которому оказывается каноническое послушание, может вмешиваться во внутренние дела религиозного объединения».

Кроме того, он заявил, что «был удивлен, получив отпускную грамоту», которая не имеет никакой канонической силы, так как была дана без его личной просьбы.

Также он напомнил одно из положений устава Архиепископии, согласно которому на место главы русских приходов в Западной Европы можно избирать другого иерарха только «если прежний совершенно не в состоянии осуществлять свое служение или умер».

Поэтому, говорит владыка Иоанн, согласно 52 статье устава, назначение митрополита Эммануила в качестве правящего иерарха для Архиепископии канонически недействительно, как и вхождение Архиепископии в состав Галльской митрополии.

Кроме того, согласно французскому законодательству, «ни патриархат, ни митрополия не могут принять решение о роспуске „Епархиального правления Союза русских православных объединений в Западной Европе“».

По словам владыки «вывод состоит в том, что ни одно из условий, предусмотренных в нашем уставе для прекращения моих административных функций, не выполнено юридически».

Таким образом, утверждает глава Архиепископии, «ваш архиепископ, как и в прошлом, обладает всей духовной и административной властью над нашим „Епархиальным руководящим союзом“, в том числе, продолжает руководить нашей Генеральной Ассамблеей».

Более того, «администрация нашего архиепископства не переходит в православную митрополию Франции Константинопольского патриархата...Такая „передача“ могла произойти только после решения нашего общего собрания».

Владыка еще раз напомнил, что Архиепископия находится в решающем моменте своей истории и что общее собрание в эту субботу, 7 сентября, будет действительно решающим для ее будущего«.

Ранее «Фраза» сообщала, что Фанар назначил главой Русского экзархата митрополита, который помогал создавать ПЦУ.

Тэги: общество, православие, новости православия

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