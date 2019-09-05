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Зоря заявил, что Филарет хочет разрушить ПЦУ

Зоря заявил, что Филарет хочет разрушить ПЦУ

«Почетный Патриарх» ПЦУ Филарет (Денисенко) намерен разделить и разрушить Православную Церковь Украины и отобрать у нее все столичные храмы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил экс-спикер УПЦ КП, ныне — спикер ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Фейсбук.

«Разве не они (УПЦ КП, — ред.) в собственных постановлениях отметили: „5. Все монастыри Киева: Михайловский Златоверхий, Феодосиевский, Выдубицкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все приходы Киева принадлежат управлению Киевской патриархии. Киевской патриархии продолжает принадлежать Киевская православная богословская академия, основанная митрополитом Филаретом, заместителем патриарха Киевского и всей Руси-Украины в 1992 г.“. Т.е. вполне официально было заявлено желание использовать юридически неурегулированный статус Киевской Патриархии для того, чтобы на ее базе создать („восстановить, продолжить“) религиозное объединение, под власть которого забрать из юрисдикции Православной Церкви Украины все храмы и монастыри Киева, а также распространить такое разделение на всю ПЦУ», — напомнил бывший спикер УПЦ КП.

По его мнению, «ни уважение к совершенному ранее Патриархом для Украинской Церкви, ни желание просто не усугублять конфликт» не могли служить аргументами, когда Филарет «решил воспользоваться Киевской Патриархией и своим положением в ней для того, чтобы разрушить Православную Церковь Украины».

«Ибо пользуясь контролем над религиозным центром „КП УПЦ КП“ Филарет не раз дал ясно понять в разговорах, а также зафиксировал это в решении „разъединительного собрания“ — он хочет лишить Православную Церковь Украины храмов и всей материальной базы в столице и надеется, что смена власти в государстве создаст ему возможность это сделать. Сейчас, когда уже хорошо видно, что ни братия монастырей, ни духовенство и общины храмов Киева, ни целая Украинская Церковь (за исключением очень немногих) не поддержала намерения Филарета разделить ПЦУ — со стороны тех, кто еще недавно уверенно надеялся „забрать все“ у ПЦУ, звучат жалобы на „нарушение прав“. <...> Перечитайте еще раз пункт 5 „постановления“ собрания во Владимирском соборе 20 июня и убедитесь, что на самом деле было твердое и сознательное намерение и вмешиваться, и разделять, и разрушать. Только не удалось», — подытожил Зоря.

Ранее «Фраза» сообщала, что аукцион НБУ по продаже монет в честь Томоса не состоялся в связи с отсутствием интереса у покупателей.

Тэги: общество, православие, Филарет, новости православия, новости Украины

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