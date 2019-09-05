Представители радикальной организации угрожают убийством семье священника УПЦ

На Волыни в селе Садов, представители радикальной организации угрожают расправой настоятелю религиозной общины УПЦ протоиерею Владимиру Мелесу, храм которой незаконно захватили представители ПЦУ полгода назад. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, вечером 4 сентября радикалы пришли к дому священника с гранатами, которые пообещали использовать против священнослужителя и его семьи, если те «по-хорошему» не согласятся освободить церковный дом, в котором семья проживает на законных основаниях.

«Мы здесь, чтобы поговорить „по-хорошему“... о выселении Вас и Вашей семьи, отдавайте документы на дом», — заявили радикалы.

На ответ священника, что ему некуда идти, а документы на дом, в котором он законно проживает и совершает богослужения, находятся у адвоката общины УПЦ с. Садов, прозвучали откровенные угрозы: «Можем и „по-плохому“, с балаклавами и силой выбросим на улицу..., а его (адвоката Мацея А.М.) мы тоже знаем и обязательно поговорим с ним».

Выгнать священнослужителя с его дома, по словам самих радикалов, их попросили сторонники ПЦУ.

Протоиерей Владимир Мелесу обратился с заявлением в правоохранительные органы по статье 129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

Более полугода прошло с тех времен, когда незаконно был захвачен храм в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Садов. Община осталась без церкви, но прихожане остались верными своей вере и продолжили богослужебную жизнь в церковном доме.

Как сообщалось, актив религиозной общины УПЦ села Садов в полном составе проигнорировал переход к ПЦУ и остался со своим настоятелем.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице верующие УПЦ обратили внимание на язык вражды представителей ПЦУ.