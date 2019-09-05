Фанар назначил главой Русского экзархата митрополита, который помогал создавать ПЦУ

Константинопольский Синод назначил митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса) главой Архиепископии русских приходов в Западной Европе, известной также как Русский экзархат. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на французское издание Orthodoxie.com, в подписанном протоколе Патриарх Варфоломей напомнил об увольнении архиепископа Иоанна (Реннето) с поста главы архиепископии и поручил митрополиту Эммануилу взять на себя пастырскую ответственность за общины бывшего экзархата.

При этом Патриарх выразил уверенность, что новый глава архиепископии «будет соответствовать ожиданиям Вселенского патриархата» и продемонстрирует последовательность и преданность.

Митрополит Эммануил получил в конце прошлого года широкую известность тем, что именно ему Константинополь поручил готовить объединительный собор по созданию новой Церкви в Украине — ПЦУ, получившей поддержку тогдашних украинских властей, но до сих пор не признанную православным миром.

О назначении нового главы Русского экзархата было объявлено всего за несколько дней до общего собрания архиепископии, на котором будет принято решение по вопросу о ее воссоединении с Московским патриархатом.

Как сообщалось, в конце ноября 2018 года Синод в Стамбуле принял одностороннее решение о роспуске Русского экзархата и предложил его духовенству и верующим перейти в подчинение местных греческих архиереев. С этим решением архиепископия не согласилась и начала обсуждать варианты своего будущего.

Около месяца назад Московский патриархат официально предложил Русскому экзархату в Европе присоединиться к РПЦ, сохранив свой устав и традиции. В свою очередь Константинополь в конце августа исключил из своих рядов главу экзархата архиепископа Иоанна, после чего вопрос о своем будущем в составе Константинополя экзархат посчитал закрытым.

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Париже состоится молебен в поддержку главы Западноевропейского экзархата.