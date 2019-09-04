Гонтареву решили силой тащить в суд несмотря на переломанные кости

Суд дал «добро» Государственному бюро расследований (ГБР) осуществить принудительный привод бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой на допрос. Как выяснили журналисты «Фразы», разрешение было предоставлено в рамках дела об ее участии в воровстве средств госконцерна «Укроборонпром».

Как передают «Украинские новости», решение суда связано с тем, что Гонтарева дважды не явилась на допрос в ГБР. По информации издания, сейчас экс-глава НБУ находится в Лондоне.

Отметим, что 6 августа этого года тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура заподозрила Гонтареву, а также бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Алексея Филатова, экс-главу администрации президента Бориса Ложкина в пособничестве в завладении около $6 млн.

Как писала «Фраза», бывшая глава Национального Банка Украины Валерия Гонтарева попала в больницу Лондона.

По данным СМИ, она получила переломы различной степени тяжести после того, как ее на пешеходном переходе сбил автомобиль.