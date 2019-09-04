В Польше силовики «вскрыли» украинскую террористическую ячейку

В среду, 4 сентября, в польской столице Варшаве силовики обезвредили украинскую террористическую группу. Как выяснили журналисты «Фразы», об том сообщило местное издание Polsat News.

Сообщается, что в террористическую ячейку входили три гражданина Украины ‒ двое мужчин и женщина. Они угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

В подтверждение своих намерений они разместили в сети видео с угрозами.

Что именно планировали совершить горе-террористы ‒ полиция пока не сообщает, однако известно, что во время обыска по месту жительству подозреваемых копы обнаружили и изъяли оружие (не огнестрельное).

Как писала «Фраза», в Польше нашли тоннель, куда со времен войны не ступала нога человека. Возможно, там хранится Янтарная комната.

Ранее в Польше погибли сразу трое украинцев.