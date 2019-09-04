В Турции ограбили и убили украинскую «Наташу»

В курортной турецкой Анталии нашли труп украинки с «пониженной социальной ответственностью». Как выяснили журналисты «Фразы», женщину ограбил и убил «клиент» в парке Муратпаша.

Как передает издание Yeni Alanya, тело украински со следами насильственной смерти нашли возле трансформаторной будки.

В ходе расследования было установлено, что 42-летняя женщина познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара решила «уединиться». Позже женщина, которую подозревают в занятии проституцией, была найдена мертвой.

Сообщается, что турецкие сыщики впоследствии задержали мужчину, который находился с украинкой незадолго до ее смерти. У него нашли украшения женщины. Подозреваемого задержали по обвинению в убийстве и ограблении.

Как писала «Фраза», в Турции мужчина прямо на улице кастрировал маньяка, который приставал к его дочери.

Ранее в Турции скончался украинский турист, которого избил россиянин.