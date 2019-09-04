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«Центрэнерго» под контролем Коломойского продает энергию себе в убыток, ‒ СМИ

«Центрэнерго» под контролем Коломойского продает энергию себе в убыток, ‒ СМИ

Государственная генерирующая компания ПАО «Центрэнерго» заключает сделки на поставку энергии потребителям себе в убыток. Такой вывод можно сделать на основании данных Украинской энергетической биржи, передают «Украинские новости».

Согласно обнародованным результатам торгов за 22 и 27 августа, «Центрэнерго» продало 942,75 тыс. МВт-ч электроэнергии на сентябрь. При этом 22 августа 1000 лотов поставки при пиковой нагрузке были проданы в среднем за 1715 грн./МВт-ч без НДС, вне пика — по 1139 грн./МВт-ч. А 27 августа еще 550 лотов вне пика были проданы в среднем за 878 грн./МВт-ч.

По данным источника издания 368.media в Минэнергоугля, проданный объем энергии говорит о том, что компания будет загружать оборудование на максимум и вряд ли генерация сможет покрыть весь объем продаж. Таким образом, прогнозируют в министерстве, если в «Центрэнерго» не смогут произвести этот объем, то недостаток придется покупать в «Укрэнерго» по цене «рынка на сутки вперед» (РДН, наиболее дорогая электроэнергия) +15% (алгоритм определения цены и объекта купли/продажи электроэнергии — Ред.). «При этом компания и так продала свою генерацию ниже себестоимости», — сообщил источник.

Таким образом, «Центрэнерго» может поставлять энергию конечному потребителю себе в убыток, а значит — удар нанесут по карманам налогоплательщиков, отмечает издание.

Напомним, ранее «Центрэнерго» обнародовало отчетность, согласно которой в январе-июне 2019 года предприятие получило чистый убыток в размере 1,2 млрд грн против чистой прибыли в 439,26 млн грн за аналогичный период 2018 года. Как сообщается, чистый доход за первое полугодие снизился на 9% (на 714,98 млн грн) — до 7,26 млрд грн. Валовой убыток составил 201,29 млн грн против 634,54 млн грн валовой прибыли за январь-июнь 2018 года.

По данным СМИ, новый менеджмент «Центрэнерго» является подконтрольным Игорю Коломойскому. Сегодня он дважды зарабатывает на госкомпании — получая электроэнергию по заниженным ценам для своих предприятий, а также являясь фактическим бенефициаром одной из компаний, поставляющих на «Центрэнерго» уголь с неподконтрольных территорий Донбасса под видом угля из России через фирму-однодневку из Борисполя.

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