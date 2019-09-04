Главные новости за 4 сентября 2019 года

Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов. Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

Трагедия под Киевом: пожилые мужчина и женщина погибли, сжигая траву. В селе Бзов под Киевом произошла трагедия. Сжигая сухую траву, тут погибли пожилые мужчина и женщина.

Вандалы изуродовали первый киевский фонтан. В Киеве вандалы изуродовали легендарную статую Самсона на Контрактовой площади. Фонтан, работавший тут раньше, давно не действует.

Синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие выходные: где пройдут дожди. Стало известно, какой будет погода в Украине в ближайшие выходные. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

В Иерусалиме туристке продали «золотую» шаурму. В Иерусалиме облапошили доверчивую туристку. Женщине продали ну очень дорогую шаурму.

Ученые предупредили, что совсем скоро мир может остаться без бананов. Во всем мире могут исчезнуть бананы. Такой нерадостный прогноз дали специалисты из Эксетерского университета в Англии.