Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

В частности, отмечается, что документ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, которое не достигло половой зрелости» возвращается на доработку.

«4 сентября возвращен с предложениями президента. Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в карточке законопроекта относительно состояния прохождения рассмотрения.

Ранее «Фраза» сообщала, что 11 июля 2019 года депутаты Верховной Рады успешно проголосовали за законопроект № 6449, которым предусматривается химическая кастрация лиц, признанных виновными в насильственных действиях над детьми.