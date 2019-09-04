В Коттеджном городке Киева неизвестный открыл стрельбу. Есть пострадавший

В Киеве на территории одного из коттеджных городков произошла стрельба. Как выяснили журналисты «Фразы», неизвестный мужчина выстрелил в киевлянина, когда последний решил узнать, что незнакомец делает на территории его участка.

В правоохранительных органах сообщили агентству УНН, что житель коттеджного городка, мужчина 1963 года рождения, увидел незнакомца, который ходил рядом с его домом. Мужчина решил, что незнакомец ведет себя подозрительно и вышел из дома, чтобы пообщаться с ним.

В ответ на это незнакомец выстрелил, вероятно, из травматического пистолета. В результате житель коттеджного городка получил ранение живота и был госпитализирован.

Незнакомец скрылся с места происшествия. По данному факту полиция начала досудебное расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 августа поздно вечером на Голосеевской площади в Киеве произошла стрельба, в результате чего пострадали три человека.