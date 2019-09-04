Архиепископ УПЦ - о ненависти в соцсетях

Ненависть к виртуальному собеседнику — больший грех, чем просто ненависть, ведь в таком случае мы ненавидим человека не за конкретные досаждения лично нам, а за какие-то его абстрактные грехи, о которых мы от кого-то что-то слышали. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на сайт otrada.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона.

Он напомнил притчу о немилосердном должнике (Мф. 18:23-35), о том, что Господь не простит нам наших грехов, если мы не будем прощать своих ближних.

«К сожалению, зная всё это, мы всё равно постоянно стремимся быть подобными не щедрому Господу, милостивому и непамятозлобному, а тому безумцу, который с только что прощенным огромным неоплатным долгом не простил мизерной сумы своему ближнему. В нашей жизни постоянно бывают ситуации, когда мы можем смириться, потерпеть, уступить, можем покрыть любовью прегрешения ближнего. Но мы вновь и вновь этого не делаем. Снова и снова мы собираем на свою голову горящие угли гнева Божия», — написал владыка Иона.

Сейчас эта болезнь переходит еще и в виртуальную плоскость, отметил архиерей. «Мы зачастую начинаем ненавидеть, причем лютой ненавистью, людей, которых никогда в жизни не видели, но поступки которых, как нам кажется, — неправильные и греховные. Причем неправильные не с христианской точки зрения, но, что еще более безумно, с точки зрения политической», — продолжил он.

«Даже от православных христиан приходится слышать слова: „Поубивал (поубивала) бы их всех!“ Наверное, каждый слышал подобное из уст ближнего или, Боже упаси, сам произносил их, либо же был близок к их произнесению. Это еще больший грех, ведь мы ненавидим человека не за конкретные досаждения лично нам, а за какие-то его абстрактные грехи, о которых мы от кого-то что-то слышали», — отметил архиепископ.

Он напомнил, что любой грех человека — на самом деле «повод восскорбеть о его душе, восскорбеть о том, что сейчас, в данный момент он по немощи, по глупости, по слабости, в конце концов — по попущению Божию заблуждается, делает что-то неправильно», «это повод со слезами, с сокрушением сердца помолиться об этом человеке, чтобы Господь его изменил, умудрил, сделал лучше».

«Только поступая так, мы сможем уподобиться господину, который простил своему должнику огромный грех. Сможем уподобиться Господу, Который не ждет от нас каких-то решительных действий, а любит нас просто потому, что мы есть, и потому, что Он Сам есть Любовь. Будем же стремиться быть во всем похожи на Господа. Будем любить наших ближних только потому, что они есть, только потому, что они тоже люди, тоже христиане, тоже созданы для рая. И будем любить их деятельно, молясь, чтобы Господь помиловал и нас, и наших ближних», — призвал архиепископ Иона.

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