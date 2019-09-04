Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Архиепископ УПЦ - о ненависти в соцсетях

Архиепископ УПЦ - о ненависти в соцсетях

Ненависть к виртуальному собеседнику — больший грех, чем просто ненависть, ведь в таком случае мы ненавидим человека не за конкретные досаждения лично нам, а за какие-то его абстрактные грехи, о которых мы от кого-то что-то слышали. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на сайт otrada.net, об этом написал викарий Киевской Митрополии архиепископ Обуховский Иона.

Он напомнил притчу о немилосердном должнике (Мф. 18:23-35), о том, что Господь не простит нам наших грехов, если мы не будем прощать своих ближних.

«К сожалению, зная всё это, мы всё равно постоянно стремимся быть подобными не щедрому Господу, милостивому и непамятозлобному, а тому безумцу, который с только что прощенным огромным неоплатным долгом не простил мизерной сумы своему ближнему. В нашей жизни постоянно бывают ситуации, когда мы можем смириться, потерпеть, уступить, можем покрыть любовью прегрешения ближнего. Но мы вновь и вновь этого не делаем. Снова и снова мы собираем на свою голову горящие угли гнева Божия», — написал владыка Иона.

Сейчас эта болезнь переходит еще и в виртуальную плоскость, отметил архиерей. «Мы зачастую начинаем ненавидеть, причем лютой ненавистью, людей, которых никогда в жизни не видели, но поступки которых, как нам кажется, — неправильные и греховные. Причем неправильные не с христианской точки зрения, но, что еще более безумно, с точки зрения политической», — продолжил он.

«Даже от православных христиан приходится слышать слова: „Поубивал (поубивала) бы их всех!“ Наверное, каждый слышал подобное из уст ближнего или, Боже упаси, сам произносил их, либо же был близок к их произнесению. Это еще больший грех, ведь мы ненавидим человека не за конкретные досаждения лично нам, а за какие-то его абстрактные грехи, о которых мы от кого-то что-то слышали», — отметил архиепископ.

Он напомнил, что любой грех человека — на самом деле «повод восскорбеть о его душе, восскорбеть о том, что сейчас, в данный момент он по немощи, по глупости, по слабости, в конце концов — по попущению Божию заблуждается, делает что-то неправильно», «это повод со слезами, с сокрушением сердца помолиться об этом человеке, чтобы Господь его изменил, умудрил, сделал лучше».

«Только поступая так, мы сможем уподобиться господину, который простил своему должнику огромный грех. Сможем уподобиться Господу, Который не ждет от нас каких-то решительных действий, а любит нас просто потому, что мы есть, и потому, что Он Сам есть Любовь. Будем же стремиться быть во всем похожи на Господа. Будем любить наших ближних только потому, что они есть, только потому, что они тоже люди, тоже христиане, тоже созданы для рая. И будем любить их деятельно, молясь, чтобы Господь помиловал и нас, и наших ближних», — призвал архиепископ Иона.

Ранее «Фраза» сообщала, что митрополит УПЦ объяснил, что такое «печать апостольства».

Тэги: общество, православие, соцсети, новости православия, новости Украины

Комментарии

Статьи

04.09.19 09:22

Что стоит за скандалом вокруг Гренландии

Автор: Александр Карпец

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
03.09.19 08:53

Гости из будущего

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Новый Кабмин Гончарука: кто стоит за министрами
03.09.19 13:17

Новый Кабмин Гончарука: кто стоит за министрами

Автор: «Обозреватель»

Выбор редакции
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Марихуана, США и украинский Минздрав
Как правильно понимать фильм «Паразиты»
Как правильно понимать фильм «Паразиты»
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 3 сентября 2019 года

Главные новости за 3 сентября 2019 года
03.09.19 18:59
4079
Последние новости
04.09.19 11:20

Мягкая мебель, кухня и плазма: появились фото комфортабельной колонии, где будет сидеть Зайцева
04.09.19 11:12

Профессор Киевской духовной академии рассказал, как не попасть в секту
04.09.19 11:11

Ученые предупредили, что совсем скоро мир может остаться без бананов
04.09.19 10:58

Архиепископ УПЦ - о ненависти в соцсетях
04.09.19 10:40

В Беслане православные молились за литургией на месте гибели заложников
04.09.19 10:36

В Полтаве педофил напал на 11-летнюю девочку
04.09.19 10:01

Украина попала в топ стран для путешествий по дикой природе
Фото и Видео
Мягкая мебель, кухня и плазма: появились фото комфортабельной колонии, где будет сидеть Зайцева
Мягкая мебель, кухня и плазма: появились фото комфортабельной колонии, где будет сидеть Зайцева
Мягкая мебель, кухня и плазма: появились фото комфортабельной колонии, где будет сидеть Зайцева
Мягкая мебель, кухня и плазма: появились фото комфортабельной колонии, где будет сидеть Зайцева
В Киеве рецидивист с Донбасса убил дворника вилами
В Киеве рецидивист с Донбасса убил дворника вилами
В одном из киевских дворов сгорели сразу несколько автомобилей
В одном из киевских дворов сгорели сразу несколько автомобилей
В США ребенок расстрелял свою семью
В США ребенок расстрелял свою семью
На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину
На Черкасщине прямо на кладбище задушили женщину
Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
Под Киевом женщина с одного удара убила бывшего мужа (18+)
В Москве столкнулись два самолета
В Москве столкнулись два самолета
В Индии тигр обглодал крестьянина
В Индии тигр обглодал крестьянина
«Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента
«Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента
В Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей
В Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.