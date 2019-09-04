В Полтаве педофил напал на 11-летнюю девочку

Во вторник, 3 сентября, в Подольском районе Полтавы неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник отдела коммуникаций Полтавского облуправления полиции Юрий Сулаев.

Он отметил, что нападение произошло около 17:00 по пути к жилому массиву «Красный путь».

В данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками преступника. На вид ему около 25-30 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 см, волосы темные короткие, над правой бровью и на левой щеке ссадины, на правом предплечье имеет татуировку.

Одет мужчина был в черные шорты с белыми вертикальными полосами по бокам и черную футболку с белой надписью на английском языке.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце августа нынешнего года в Новокадакском районе Днепра сексуальный маньяк напал на 15-летнюю девочку.