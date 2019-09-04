Без Такама. Стало известно, где и когда состоится первый бой Усика в супертяжах

Прославленный украинский боксер Александр Усик уже в следующем месяце проведет свой первый бой в супертяжелом весе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщило издание «СЭ», ссылаясь на пресс-службу промоутерской компании Matchroom Boxing.

Боксерский поединок пройдет в Чикаго 12 октября. Соперником украинца станет суринамец Тайрон Спронг (14-0, 13 КО), который в своем последнем бою досрочно победил эквадорца Джейсона Минду.

Как известно, первым соперником Усика в самой престижной весовой категории должен был стать камерунец Карлос Такам, однако стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Как писала «Фраза», свой первый бой в супертяжелом весе Усик может провести с россиянином.

Ранее одиозный Ярош назвал Усика «кремлевским п***расом».