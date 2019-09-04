Из-за амбиций Зеленского Украину могут лишить безвиза с Евросоюзом

Украину могут лишить безвизового режима с Евросоюзом в случае наделения президента Владимира Зеленского «диктаторскими» полномочиями. Как выяснили журналисты «Фразы», подобный сценарий может воплотиться в жизнь в случае принятия изменений в законы о НАБУ и ГБР.

Как пишет «Утро», согласно законопроекту, который во вторник, 3 сентября, направили на анализ в Конституционный суд, главу государства наделят дополнительными полномочиями. В частности, именно президент будет назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Как известно, автономность НАБУ является главным условием об упрощенном визовом режиме Украины с ЕС. Не исключено, что в случае принятия данного законопроекта, безвиз будет приостановлен, а то и вовсе отменен.

Как писала «Фраза», Зеленский устроил скандал на линейке своего сына-первоклассника.

Ранее Зеленский пообещал рассказать «громкую историю, которая очень плохо закончится».