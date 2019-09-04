Ученые предупредили, что совсем скоро мир может остаться без бананов

Во всем мире могут исчезнуть бананы. Как выяснили журналисты «Фразы», такой нерадостный прогноз дали специалисты из Эксетерского университета в Англии.

Как говорится в их отчете, в результате анализа имеющихся данных, они выяснили, что «с 1961 года наблюдался рост урожая бананов в 27 странах». Происходило это благодаря «благоприятному климату».

Однако свои изменения внесло глобальное потепление. Ученые говорят, что «падение урожая бананов ждет Индию, Коста-Рику, Бразилию, Гватемалу, Колумбию, Панаму и Филиппины».

Если ситуация с климатом не изменится, то за ближайшие тридцать лет бананы в мире исчезнут.

Как писала «Фраза», ученые утверждают, что «разбитое сердце» действительно может стать причиной смерти.