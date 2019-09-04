Стало известно, кто может получить Букеровскую премию в этом году

В Лондоне назвали претендентов на Букеровскую премию 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», появился предварительный список книг.

Как пишет издание The Guardian, на победу в этом году претендуют такие книги: «Заветы» Маргарет Этвуд, «Кихот» Салмана Рушди, Ducks, Newburyport Люси Элманн, «Женщина, девочка, другое» Бернардин Эрнесто, «Оркестр меньшинств» Чигози Обиомы, а также «10 минут и 38 секунд в этом странном мире» Элиф Шафак.

Победителя назовут 14 октября.

Букеровскую премию вручают с 1969 года. До 2014 года ее могли получить только граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. После этого правило изменили: теперь, чтобы получить Букеровскую премию, писатель должен написать роман на английском языке, а также опубликовать его в Великобритании в отчетный год.

Как писала «Фраза», в прошлом году Букеровскую премию вручили североирландской писательнице за «необыкновенно оригинальный» роман о 1970-х.