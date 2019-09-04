Москвич попытался изнасиловать четырех девушек за два часа

В Москве задержали странного насильника. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина напал на четырех девушек всего за два часа.

Как пишут местные СМИ, сначала он атаковал девушку 23 лет, потом переключился на особу 20 лет, затем напал на женщину 40 лет и, наконец, попытался изнасиловать жительницу Москвы 27 лет.

Все нападения прошли на улицах российской столицы.

Полиция говорит, что все его попытки завершились неудачей.

Против мужчины уже возбудили уголовные дела о покушении на изнасилование.

Как писала «Фраза», в Москве от передозировки наркотиков умерла известная диджей и модель из Киева.